聯合婚禮亮點 新人穿越南禮服吸睛

赴越南工作7年的許卉儀，回台後因工作業務認識吳子維，因彼此基督徒有話聊，愛苗悄悄發芽，相戀一年多，決定互許終身，今天穿上越南禮服參加聯合婚禮，成為最吸睛的新人。

台北巿今年首場聯合婚禮，拉到戶外華山大草原舉辦，重現電影「52Hz,I Love You」聯合婚禮場景，由導演魏德聖當介紹人，巿長柯文哲當證婚人，46對新人不畏14度低溫，熱情擁吻；46對新人大部分都穿白紗及西裝。

許卉儀受訪表示，今天和丈夫吳子維身上穿的是越南傳統服裝，是國服又稱長衫，自己在移民署工作，之前被派到越南工作7年，在當地特別訂製這套衣服，在出席一些重要場合或是婚宴喜慶時候就會穿，返台後，沒有機會穿了，剛好這次聯合婚禮主題是白色，就趁這個場合，再次把它穿出門，吳子維身上的衣服則是跟移民署借來穿的。

談到兩人認識過程，許卉儀甜笑說，從越南返台後，因為在移民署工作，吳子維有一些業務要問她，兩人聊天發現彼此都是基督徒，就一起去聚會，聚一聚就開始交往。

「KANO」電影串起愛情故事，新郎楊尚千因為加班總是錯過「KANO」，後來同事有天約了他一起看「KANO」，他當場被同事朋友、美女老師葉玫玲電到，愛情開始萌芽；他們的愛情由「KANO」開始，沒想到今天在聯合婚禮又遇到魏德聖，感謝魏德聖在他們人生大事扮演重要角色。1060212

(中央社)