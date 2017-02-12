北韓發射飛彈 府：密切注意軍事動態

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北韓今早發射彈道飛彈，南韓青瓦台隨即召開國家安保會議研商對策，並強烈譴責北韓的挑釁之舉。總統府今天表示嚴正譴責與關切，國安單位和國防部會密切關注相關軍事動態。

南韓外交部今天發表聲明，嚴厲譴責北韓今晨發射1枚彈道飛彈，南韓軍方則指出飛彈飛出約500公里後落入日本海。

總統府發言人黃重諺表示，政府對任何意圖以恫嚇威脅手段，破壞區域和平穩定的行為都表示嚴正的譴責與關切。

黃重諺也呼籲呼籲北韓當局，確實遵守聯合國安理會相關決議，立即停止任何損及區域安全之舉措；對於相關軍事動態，國防部與國安單位也會持續保持密切關注，以維護國家安全。1060212

(中央社)