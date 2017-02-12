狗狗到處大小便 專家教授訓練秘訣

家有汪星人的飼主是否對於狗狗四處大小便而困擾不已呢？完美狗狗訓練師香菇傳授秘訣，只要記錄狗狗便溺時間、稱讚狗狗等都可以幫助狗狗在固定地方大小便。

家裡養了一隻可愛的小狗，但卻因為牠到處大小便而讓你覺得家裡多了一隻小惡魔嗎？不少人在飼養狗狗之後，對於如何訓練狗狗在固定地點大小便而感到棘手。訓練師香菇在臉書「完美狗狗訓練師－香菇 Mushroom」上表示，要教狗狗在固定地點上廁所，必須先觀察狗狗上廁所的時間，定時讓狗狗去固定地方上廁所。

香菇指出，狗狗有幾個一定會想上廁所的時間，像是早上起床是最容易抓到的一個時間點，狗狗在經過長時間的睡眠後，起床一定需要上廁所，其他像是吃完飯、喝水後及睡覺之前，飼主都可以定時帶狗狗去固定地方上廁所。

香菇提醒，除了定時之外，飼主須注意幼犬更需要頻繁的上廁所，2個月大以下的小狗每隔一小時就必須上一次廁所，6個月則是每隔4至5個小時。

香菇表示，飼主一天可以帶狗狗出門3次，當狗狗想上廁所時，再帶狗狗到固定的地方，用牽繩將牠限制在固定範圍內讓牠上廁所。此外，飼主也不應該在狗狗上廁所時把牠關起來，而是應該在旁邊等待，當狗狗上廁所那瞬間，馬上用力地稱讚狗狗。

若是狗狗大小便在錯的地方，也千萬不要處罰狗狗，將範圍清乾淨就好，因為一旦處罰過狗狗，狗狗會害怕在飼主面前上廁所，將會導致訓練更加困難。1060212

(中央社)