咘咘元宵變貓咪太萌了！賈靜雯動念領養流浪貓...
藝人賈靜雯與修杰楷的女兒咘咘，一雙圓滾滾大眼睛搭配甜甜的笑容，迷倒不少哥哥姐姐阿姨叔叔，絕對稱得上是最紅星寶貝之一，而去年底咘咘媽宣布再度有喜，一家正期待著5口快樂生活，賈靜雯一邊養著肚裡的第二胎，一邊持續分享「小姊姊」近況，昨貼出咘咘最新造型，透露女兒最愛的就是貓咪啦！
昨天適逢元宵節，咘咘跟媽媽賈靜雯也用新造型祝大家「元宵快樂！今天要吃元宵～耶」，照片中咘咘被用美圖APP畫上動物造型，媽媽表示，她一換上喵咪臉妝，「化身成貓女的她才真的會笑開懷」，直呼「貓咪真的是咘的最愛～」，也讓賈靜雯開始考慮，要去領養流浪貓，來陪伴小寶貝們成長。
(中時電子報)
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