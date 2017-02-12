咘咘元宵變貓咪太萌了！賈靜雯動念領養流浪貓...

賈靜雯透露咘咘最喜歡貓咪，讓她動念領養流浪貓，來陪寶貝成長。(取材賈靜雯臉書)

藝人賈靜雯與修杰楷的女兒咘咘，一雙圓滾滾大眼睛搭配甜甜的笑容，迷倒不少哥哥姐姐阿姨叔叔，絕對稱得上是最紅星寶貝之一，而去年底咘咘媽宣布再度有喜，一家正期待著5口快樂生活，賈靜雯一邊養著肚裡的第二胎，一邊持續分享「小姊姊」近況，昨貼出咘咘最新造型，透露女兒最愛的就是貓咪啦！

賈靜雯身旁有老公、梧桐妹、咘咘陪伴，去年底喜曝肚裡還懷上了下一胎。(中時資料照片)

昨天適逢元宵節，咘咘跟媽媽賈靜雯也用新造型祝大家「元宵快樂！今天要吃元宵～耶」，照片中咘咘被用美圖APP畫上動物造型，媽媽表示，她一換上喵咪臉妝，「化身成貓女的她才真的會笑開懷」，直呼「貓咪真的是咘的最愛～」，也讓賈靜雯開始考慮，要去領養流浪貓，來陪伴小寶貝們成長。

(中時電子報)