南山3連勝晉4強 北一女再遭淘汰
上屆無緣4強的北一女中，本屆捲土重來，雖在8強賽拿下4勝，卻在面對南山高中的比賽輸掉關鍵一役，兩隊晉級與否要視今日戰況而定，北一女奮力與永仁周旋落敗，南山則擋住苗商追分攻勢，最終以59比52奪下重要第4勝，兩隊相同戰績，因南山擊敗北一女，南山確定晉級4強，也是「新生南山」的第一次。
北一女包括100學年度奪下隊史首冠，連續4屆打進4強，但紀錄在上屆中斷，本屆尋求突破，卻輸掉面對南山的關鍵一役，此役面對永仁有必勝壓力，但上半場領先16分的優勢，卻在下半場遭對手逆轉，無法拿下晉級的重要一勝，教練駱燕萍說：「下半場體能與專注力都明顯下滑，攻守都出問題。」
北一女不敵永仁後，原本還要等南山確定擊敗苗商才確定遭淘汰，但球隊提早進行交接，最終也因南山獲勝遭淘汰成真，駱燕萍說：「小朋友很努力，盡自己的本分，做好場上工作，晉級與否我早已看開，重點是她們沒有放棄，這對未來的人生很重要。」
「要重返4強，會越來越困難。」面對各校投入更多資源專注女籃，駱燕萍明白，北一女中是公立學校，競爭難度會越來越高，但她反求諸己，她說：「各隊球風越來越相近，北一女的優勢不再，未來北一女的球風要改變。」她強調，將回歸簡單，讓孩子更容易吸收學習。
南山女籃曾在88學年度奪冠，後因故解散球隊，去年再度組成球隊，拿下第7名，進入複賽後，儘管一度陷入1勝3敗絕境，卻接連擊敗淡商、南湖與苗商，完成逆轉晉級，也是重組球隊後第一次，教練楊淑淨將領軍參加教練生涯首度HBL最終4強決戰。
(中時電子報)
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