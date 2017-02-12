郝龍斌：若當黨主席 2018沒拿下雙北就辭職

國民黨副主席郝龍斌12日出席國民黨台北市黨部內湖區新春團拜、新同盟會春節團拜，他表示，很多人問他為什麼要參選黨主席？他提出三大理由：改革國民黨、超越民進黨、最終目標要重返執政。郝龍斌表示，若當選黨主席，2018選舉要拿下台北市、守住新北市，若沒有達到此目標，將辭職以示負責。

郝表示，他始終有一個理念，國民黨要重返執政，不能光看民進黨聲望、民調下落，重要的是要超越民進黨。而超越民進黨不能只靠批評、抗爭，國民黨一定要走正確的道路，和採取強而有力的行動。

他舉例，前陣子他發起反對日核災食品公投連署，最後總共獲得15萬份的連署書，透過連署，民進黨再也不敢提要讓日本核災食品進口，這就是人民的力量。

郝認為，之前大家對國民黨失望，就是因為黨不能真正反映民意，所以反對核災食品的公投連署就是最明顯的例子，只要國民黨能夠了解民眾真正希望的是什麼，並全力去做時，民眾就會改變對國民黨的想法和觀感、就能得到民眾支持。

郝龍斌認為「在野要超越執政，才有辦法重返執政」，所以每一個社會關注的政策，都應該用有效的方式來做。

他提到，像是年金改革，民進黨的年金改革方案並不能解決財務困難、破產的問題，而且最多只能延長10年，卻傷害了軍公教的權益、造成階級的對立、損害了軍公教的尊嚴。那該怎麼做？

除了釋憲之外，他提議舉辦民間國是會議，不只結合軍公教勞各方的團體代表，更重要的是要充分了解社會上大多數人的想法，擬訂出更好且可長可久的方案，來爭取社會大眾的認同。

(旺報)