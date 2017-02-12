日人氣女星清水富美加 突然宣布出家

日本媒體報導，曾演出NHK晨間連續劇「小希的洋(艸果)子」的22歲人氣女星清水富美加，今天突然宣布「出家」，法名是「千眼美子」。

日本媒體今天大幅報導，清水退出演藝圈的意念已定，主要是她想專心從事她所信仰的宗教團體「幸福的科學」活動，也已向所屬經紀公司表達「出家」之意。

「幸福的科學」今天在東京總部向媒體公開了清水親筆寫的信，信中指出：「突然要退出演藝圈，感到很抱歉，深知對於關照我工作的現場人士、合作演出以及工作同仁等相關人士，造成困擾了。」

清水信中表示：「但是，約8年，我一路工作過來，對於工作內容，有些地方覺得心無法追上的感覺，無法好好地生活，每天都處於很緊繃的狀態，因此想出家。我，清水富美加出家，進入幸福的科學這個宗教。」

她還寫著：「大家會以為我是被洗腦了吧，這一連串的事、這大約8年來我所感受到的真正心意，從今起，我將毫不虛偽地、正大光明地活。如果大家今後也能給予溫馨關懷，我會感到很榮幸，很感謝。」

清水所屬的經紀公司是LesPros Ｅntertainment，是當紅女星新垣結衣的師妹，所屬經紀公司官方推特已將她的資訊刪除，清水新設個人的推特上寫著「發生了很多事，也還有很多事」。

宗教團體「幸福的科學」總裁大川隆法於1月19日在「幸福的科學」官網上傳一段「與清水的守護靈對話」的影片，清水所屬的經紀公司詢問清水怎麼一回事，清水才坦言自己是「幸福的科學」信徒。她的父母也是信徒。

1月下旬，清水聯絡她所屬的首席經紀人A說：「請給我一些時間」。後來，A到指定的場所赴約，見到清水與「幸福的科學」的2名律師共3人。清水告訴A，要停掉工作，想出家為「幸福的科學」做事。

經紀公司只能單方面地將工作日程表傳給清水，她持續工作了一陣子，4日直播的富士電視台系列節目「NIJIIRO JEAN」播出後，原本清水預定演出的電影拍攝作業、宣傳活動等，她都以感冒為由取消。

昨天播出「NIJIIRO JEAN」節目，清水也沒出席。今天播放的NHK節目「澀谷之音」、14日將播放的現場節目，清水也不參與演出。

清水主演的電影「暗黑女子」預定4月1日上映、電影「笑笑招福貓」（暫翻）預定4月29日上映。此外，她演出的電影「東京?種 Tokyo Ghoul」預定7月29日上映。

清水還有1部正在拍攝的電影，她所屬的經紀公司希望清水履行合約，正聘請律師與宗教團體「幸福的科學」協商，但似乎沒有交集。

清水富美加於1994年12月2日生於東京，2008年參加經紀公司主辦選秀活動，踏入演藝圈。後來也成了時尚雜誌的模特兒，漸有人氣。2010年她首度擔綱演出日劇「好熱啊！貓之谷！」，還主演電影「HK變態假面」（2013年上映）。2015年演出NHK晨間連續劇「小希的洋(艸果)子」，人氣竄升。1060212

(中央社)