女機場安檢線遭查獲安毒 狂奔避查緝

張姓女子在高雄國際機場國內安檢線被查獲夾藏安非他命，卻突然將安毒塞進口中，並向後往管制門方向狂奔，企圖逃避查緝，經員警追攔壓制，張母也在旁好言相勸，張女才就範。

內政部警政署航空警察局高雄分局今天表示，張女與母親和3名年幼子女準備搭乘班機由高雄飛往馬公，在國內安檢線通過金屬探測門時，形跡可疑且神情怪異，員警實施複檢時發現她右腳鞋襪內有疑似不明物體。

員警要求張女取出檢查時，她以各種理由拒絕，見員警態度堅定後佯裝配合，脫下鞋襪拿出不明物品後突然塞進口中，並向後往管制門方向狂奔，員警見狀上前追攔，同時關閉管制門。

警方表示，張女仍堅不配合且奮力掙扎，經多名員警合力壓制，張母也在一旁好言相勸，員警也勸不要在孩子前做最壞示範，張女才配合將口中以衛生紙包裹的物品吐出，查出是1小包安非他命和1支吸食器。隨後在她隨身肩背包內查獲安毒2小包，在左腳襪子內起出安毒4小包。

警方表示，張女供稱因獨力撫養一家老小，生活感到極大壓力，才藉由吸食安毒來紓解壓力。警訊後全案依毒品危害防制條例移送高雄地檢署偵辦。1060212

(中央社)