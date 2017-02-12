桃猿投手壓不住 1比13不敵羅德

中華職棒Lamigo桃猿隊赴日本石垣島與日本職棒羅德隊打交流賽，第2戰投手劉昱言、張明翔都在單局大量失分，自家打線熄火，全場只有4支安打，1比13落敗。

交流賽首戰桃猿10比4獲勝，今天1比13落敗，連續兩年的石垣島交流賽都是1勝1敗。

桃猿先發投手劉昱言是第5號先發的候選人，本季春訓的第2次登板，7日在屏東對國訓隊投3局無失分，今天在石垣島面對日本職棒羅德隊，3局出現4次四壞保送，第1局就失掉4分。

22歲的新秀劉昱言投完3局退場，接手的張明翔也是20歲的新秀，第4局一開始守備出狀況，林承飛連續2次失誤，造成這局失掉6分，羅德取得10比0領先。

桃猿打線受到壓制，全場只有林承飛、張煒謙、張閔勛、余德龍敲出安打。

余德龍原是表定的先發第1棒，但因前一晚「落枕」，賽前練習時臨場換人，他在第7局上場代打，敲二壘安打，靠林承飛的高飛犧牲打回本壘，攻下桃猿全場唯一分數。

總教練洪一中賽後表示，投手控球不穩、守備失誤，今天各方面表現都不及格，這就是交流賽的意義，輸球也沒關係，回去針對缺點改進，而不是自己關起門來、自我感覺良好。

新秀捕手張閔勛先發上陣，有1支二壘安打的表現，但守備時被球打到重要部位，「一時之間眼冒金星、都沒氣了」，中途退場但沒有大礙。

最後一任上場的投手林柏佑是唯一沒有失分的猿隊投手，他說狀況還在調整，上場只是把球壓低、投到想要的位置，他認為今天有些隊友是第一次面對日職打者，可能是求好心切，比較緊張，但這就是最好的經驗。1060212

(中央社)