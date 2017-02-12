遊民陳屍台中火車站地下道 疑凍死相驗追查

39歲李姓男子昨天被發現躺臥台中火車站前地下道，叫也叫不醒已無氣息，警方到場發現他身旁有米酒及食物，懷疑凍死。檢察官和法醫今天相驗屍體，抽血、採樣進一步調查死因。

台中市第一分局昨天接獲清潔人員報案指稱，台中火車站前地下道發現1名男子躺臥，叫也不叫醒，趨前查看發現他已無氣息，而向警方報案。

警方到場發現男子已身亡，身旁還留有米酒及食物，經查出他是39歲李姓男子、高雄人，晚間常在台中火車站地下道睡覺。警方連絡到家屬，李男家人說，李男幾乎每天都會打電話回家，曾向家人表示都睡在火車站、也曾吃安眠藥，偶會喝酒，但不知道他是否有心血管疾病。

檢察官和法醫今天相驗屍體，抽血採樣進一步調查死因。

(中時)