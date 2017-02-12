低溫寒流發威　510位街友受市府溫暖關懷

強烈寒流來襲，全台氣溫驟降，新竹市政府社會處結合民間團體，共同訪視街友並提供禦寒物資、熱食。（郭芝函攝）

新竹市政府社會處關懷街友、弱勢族群不間斷，今年元旦至今已提供510人次服務，包括訪視、夜宿等，尤其近日強烈寒流來襲，全台氣溫驟降，更加強增添禦寒衣物以及熱食等關懷，讓他們在寒冬中，也能溫暖在心。

社會處說，新竹市擁風城之稱，每當寒流來襲，體感溫度總比實際氣溫更低，為讓街友不在低溫夜晚受寒，結合竹安公益慈善協會等民間團體，針對市區街友出現地區進行訪查，與街友溝通勸說至夜宿場所或可避寒的地點，深入了解他們健康狀況。

對於身體狀況不佳的街友，透過消防局及警察局的協助，送往醫院接受治療，而無意願進夜宿的街友，社工員也會確認街友是否有足夠禦寒物品，即時提供睡袋、睡墊、外套、暖暖包等保暖物資，以度過低溫寒流。社會處統計，元旦至今已提供禦寒衣物、熱食78人次及夜宿服務371人次。

社會處說，許多街友患心血管等慢性疾病，溫度驟降易引發中風、心臟病發作，呼籲街友加強保暖，切勿飲酒避寒，同時也提醒獨居長輩，減少外出、謹慎使用保暖電器。若發現年老體弱的街友，有緊急安置或物資上需求，民眾可撥打1999服務專線，或洽社會處，03-5352657。

(中時)