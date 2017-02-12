將投入試飛 洛馬首架「超級大力神」運輸機完工

洛克希德馬丁公司最新款的LM-100J「超級大力神」運輸機，首架實體機正式完工。（圖/洛克希德官網）

繼上一代C-130力士型運輸機（Lockheed C-130 Hercules）成功行銷全球後，美國洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）宣布，首架新型的LM-100J「超級大力神」運輸機正式完工，未來將在春季正式投入試飛。這款「超級大力士」運輸機的完工，象徵著洛馬公司睽違20多年來，將首度推出新型的軍民合用運輸機，期望2018年能正式投入市場販售。

據洛馬公司官網報導，睽違20多年後，洛克希德馬丁公司在2014年對外宣布新型LM-100J「超級大力士」運輸機正式開始生產，並於近日完成第一架實體機，預計在今春期間投入測試飛行。這款新型的大力神運輸機，不僅對機身結構和設備進行升級，更大幅提昇其飛航最大距離與降低油耗，讓這款運輸機省下大筆維修費用。同時因為這款運輸機屬於軍民合用，洛馬公司不僅能向盟邦出口，亦能向禁運國家銷售。目前每架售價預計6,000萬美元（約18.7兆台幣），若試飛順利，最快2018年就能交貨。

美軍現役的運輸主力：C-130「力士」運輸機。（圖/美國空軍官網）

The LM-100J: One Plane. Many Capabilities.

目前全球最暢銷的軍用運輸機，是洛馬公司於1954年推出的C-130力士型運輸機，總共擁有40多種衍生型號、生產量達2千架，行銷全球30餘國的空軍，中華民國空軍也有約20架C-130運輸機服役中。擁有四組引擎的C-130運輸機，最大載客量為92名士兵或74名擔架傷員，亦能放置155釐米口徑砲等重裝備武器，最大載重可達1.9萬公斤。如今C-130型運輸機不僅有運輸和救援的用途，更衍生出海岸巡邏、空中救火和氣象觀測等諸多功能。作為民用升級版的LM-100J，有望替洛馬公司再次搶下全球運輸機市場。

(中時電子報)