西部也淪陷！台南爆發H5N6禽流感
(17:28更新內文) 農委會下午確認，台南六甲的養雞場也爆發有傳人風險的H5N6禽流感。農委會表示，將成立中央災害應變中心。
農委會防檢局局長黃㯖昌表示，台南六甲有一火雞場，飼養了3000多隻，日前有不尋常死亡，死到剩下400隻，一開始以為飼料中毒，但農委會採樣，今天中午確診感染H5N6禽流感，韓日爆發的禽流感相似度高達99％，H5N6對人的感染力不高，比較擔心在禽間的傳播，禽肉一定要煮熟才吃，蛋類要選乾淨的，有洗選最好，蛋煮熟，對人的健康威脅不用太擔憂。
疾管署副署長羅一鈞指出，台南也驗出H5N6禽流感，會要求台南衛生單位追蹤有接觸史的人員，人數尚在統計中，確認後會再送給中央，提醒民眾千萬不要任意碰觸病死禽，防疫人員或工作人員一定要有合適的防護措施，H5N6潛伏期有10天，症狀類似流感，發燒咳嗽等，但之後會惡化成嚴重的肺炎，已提醒醫療院所詢問病患的禽鳥接觸史。
(中時)
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