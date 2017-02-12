GPS手表定位 警方順利找到7旬迷路老翁
有輕微失智的72歲楊老先生，因為經常走失，家屬為他購買了防走失的GPS定位手錶，今天楊老先生再度走失，家屬報案後土城分局廣福派出所及海山分局文聖派出所員警根據GPS定位，順利找到楊老先生。
警方說，今天下午2時許楊老先生趁家人不注意時偷跑出門，由於他只穿著單薄的運動服，外面寒流氣溫只有13度左右，家人發現後擔心他不耐低溫，趕緊跑到海山分局文聖派出所報案，透過自行購買的GPS定位後，發現楊老先生疑似在土城區海山捷運站附近。
土城分局廣福所接獲海山分局通報後，立即派遣正在捷運站附近執勤巡佐劉耀駿、警員邱昱欽搜尋，果然在公園裡發現楊老先生正呆坐在椅子上。
劉、邱2員檢視楊老先生身體並無受傷，將他帶回派出所與家屬在線上三方通話確認後，由家屬前來將老翁接回家。土城分局長黃勢清除對員警認真執勤表達嘉勉，也呼籲家中若有常走失的家人，可在衣服繡上名字和聯絡電話，或向當地區公所申請防走失手鍊，也可購買具有GPS定位功能的手錶，加速尋獲親人的機會。
(中時)
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