安平港發現死亡海龜 經確認為保育類綠蠵龜

安平港見死亡海龜， 海巡獲報協助處理。（黃文博翻攝）

南部地區巡防局第五二岸巡大隊於106年2月12日上午9時許，接獲民眾通報在安平商港內北堤水域，發現疑似死亡海龜，請海巡人員協助處理。

安平漁港安檢所許副所長在接獲通報後，隨即駕駛多功能巡緝艇前往現場，並聯繫中華鯨豚研究中心王建平教授前往確認，海巡人員抵達現場時，發現海龜已死亡，將其打撈後攜回安平漁港安檢所，經王教授確認海龜為保育類綠蠵龜，身長約80公分，寬約65公分，實際死因不明，後續將由王教授協助運送至成功大學海洋生物及鯨豚研究中心進一步研究。

第五二岸巡大隊呼籲，保護保育類動物是我們每一個居住在這塊土地上人們的責任，除不應濫捕濫殺保育類動物外，更應積極的愛護我們生存的環境；如民眾發現海龜、鯨豚等保育類動物擱淺，隨時都可撥打海巡署「118」免付費報案專線，海巡人員將立即提供各項協助，共同為保護保育類動物努力。

(中時)