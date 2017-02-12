陸富商在港失聯案 外媒：被矇頭架走
中國大陸富商肖（蕭）建華1月底一度在香港失聯，外界揣測有大陸官方介入。紐約時報報導，蕭建華當時頭被矇住，坐在輪椅上被一群人推出飯店。
綜合各方報導，蕭建華於1月27日深夜在香港四季酒店被大陸相關人員帶走，家屬曾經報案表示他失蹤，隨後又撤銷。香港海關留有他的出入境紀錄。
這起事件讓外界質疑中國大陸是否跨境執法，破壞「一國兩制」。蕭建華擁有香港永久居留權，也是加拿大公民。
儘管蕭建華2月1日就在香港登報，聲明自己只是在國外治療，「不存在被綁架回內地（大陸）的情況」，並表示自己「從未參與任何有損國家利益和政府形象的事情」，但外界仍認為內情不單純。
紐約時報10日報導，看過香港四季酒店監視器畫面或知情的人士說，1月27日凌晨時分，蕭建華坐在輪椅上被人從酒店帶走，他的頭被像床單或毯子的東西矇著，身邊有大約6名身分不名男子，他們還推走了一個大號行李箱。
報導指出，蕭建華與大陸政治界高層關係密切。2013年1月，習近平剛就任中共總書記幾周後，習近平的姊姊和姊夫將他們持有的一家投資公司的股份出售給了蕭建華創建的一家公司。蕭建華也與大陸前國家副主席曾慶紅的兒子，及前中共政治局常委賈慶林的女婿在生意上有互動。
報導並引述倫敦大學亞非學院中國研究院院長曾銳生（Steve Tsang）表示，蕭建華被人從香港帶走，習近平應該知情。
他認為，習近平可能是為了保護自己而對蕭建華進行了控制，也可能是為了在今年將召開的中共第19次全國代表大會上，對其他人擁有更多籌碼而這麼做。1060212
(中央社)
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