南韓檢方將再傳訊三星集團少主李在鎔

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南韓特別檢察官表示，調查小組明天將再度傳喚三星集團少主李在鎔（Jay Y. Lee），就涉嫌賄賂案進行訊問。這是調查總統朴槿惠政府貪污醜聞的一部分。

路透社報導，獨立檢察組發言人李圭(吉吉)（Lee Kyu-chul）向媒體簡報時指出，明天訊問李在鎔後，獨檢組之後會決定是否再次要求法院對李在鎔發布逮捕令。

李圭(吉吉)表示，獨檢組明天也將訊問三星另外2名主管。

南韓法院上個月駁回對李在鎔發出逮捕令的要求。他捲入政府貪污醜聞，國會因這項醜聞彈劾朴槿惠，必須由憲法法院決定維持或撤銷彈劾案。1060212

(中央社)