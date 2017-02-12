燈會熱潮 高鐵雲林站單日破3.3萬人

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台灣燈會在雲林效應，高鐵雲林站今天表示，昨天單日旅客3萬3700人，打破開站單日最高2萬人記錄。

台灣燈會在雲林虎尾主燈區就在高鐵雲林站旁，距離約800多公尺、走路約10多分鐘，燈會昨天正式營運第一天，燈區湧入上百萬人次，高鐵成為重要交通工具之一，高鐵雲林站現人潮。

高鐵雲林站指出，昨天下午2時就決定晚間6時實施人潮分流管制，並加開北上臨增列車，旅客也配合管制動線，有秩序進站搭車或購票，順利疏解人潮。

高鐵雲林站統計，昨天進出站3萬3700人，打破開站單日最高2萬人記錄，證明台灣人愛看燈會，也印證高鐵雲林站的重要性。

高鐵雲林站指出，今天上午到下午旅客進出站人潮還好，原本就規劃從11日至19日燈會期間加開38班列車，歡迎民眾多加利用。

高鐵雲林站表示，燈會期間人潮眾多，建議由高鐵雲林站上車旅客，提前30分鐘到站，會加派人力協助引導，敬請配合。

台灣高鐵公司呼籲，搭乘自由座的旅客，預先購買回程車票；搭乘對號座的旅客，請提前訂位、取票，節省排隊時間；燈會期間每日下午5時以後，停靠雲林站的定期班次，自由座車廂調增至5節（第8至12車廂），相關乘車資訊，歡迎查詢台灣高鐵企業網站。1060212

(中央社)