動手做Zine 書展販售期間限定小誌

「做本Zine(Make a Zine)」在台北書展期間，輪番在現場分享創作，漫畫家阮光民也做了20本期間限定「數學練習簿」Zine，分享兒時就是在數學簿上畫畫，日後才走上漫畫家之路。

天氣冷颼颼，2017台北國際書展卻因為一群愛書人齊聚一堂，為台灣出版業注入一股暖流，尤其位在台北書展世貿一館最角落的攤位「做本Zine(Make a Zine)」，以每兩天換一次展出內容的方式，讓45家Zine在書展期間，與愛書人分享繪畫、詩作、小說等創作。

只要是獨立自主出版、少量發行量以及製作的動機來自於熱情，而非商業利潤的考量下所完成的出版品，都可被稱為「Zine」。在1970年代後期，影印機開始普及，人們開始使用它製作傳單或少量的Zine，龐克文化興起、反社會的批判理念，也是透過Zine傳播出去。

「做本Zine(Make a Zine)」策展人江家華表示，在歐洲許多獨立書店都有Zine，有些是手繪，有些則是用影印機印了之後，自己裝訂就擺在書店。她觀察到，台灣有許多年輕人也越來越投入做Zine，當中也不乏許多有潛力的藝術家，一方面可藉由Zine獨自發行、發表，另一方面也持續創作。

Zine有如出版業界的次文化，它不走大眾路線，也沒有既定的通路管道，Zine創作者通常是在不定期的市集銷售，或是與店家談寄賣。林桂琴把自己從小到大的12個夢境畫成「夢裡相見」，有趣的是，她畫完之後就鮮少做夢，似乎是藉由這個過程療癒自我。

林桂琴說，她現在用打工的薪水來支撐創作，對她來說做Zine不可能賺錢，但能畫自己想畫的東西就很開心。

攤位現場還有一台「自動販賣機」，販售15組藝術家創作的Zine，售價親民，新台幣50元到100元不等，當中不乏許多知名漫畫家、作家參與，像是漫畫家阮光民就做了20本期間限定「數學練習簿」Zine，分享兒時就是在數學簿上畫畫，促使日後走上漫畫家之路。

憑藉一張紙、一支筆、就可動手做的Zine已成為年輕世代展現創造力、反動力的獨立出版。這些小眾、非主流的作品和年輕人的思考產生關連，是進行式也是未來式，未來這些Zine出版的新血和創作者，是不可抵禦的新趨勢。1060212

(中央社)