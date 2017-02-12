美國人腹瀉脫水 北榮德華機上救命

一名美籍男性搭機時嚴重腹瀉、暈眩，脈搏微弱，幸好北榮麻醉科醫師陳品堂也在機上，緊急用衣架充當點滴架、用手套當壓脈帶，「克難」建立靜脈輸液，助患者脫離險境。

在飛機上如果遇到危及性命的緊急事故，最壞的狀況就是飛機迫降，尋求醫療資源；如果運氣好一些，機上剛好有醫師，就能即時解決問題。

有「北榮陳德華」之稱的台北榮民總醫院麻醉科醫師陳品堂日前搭機返台時，機上一名美國人身體不適。機上廣播要找醫師，他前去幫忙，發現這名美國男性因嚴重腹瀉、暈眩，整個人看起來很不舒服。

陳品堂下午受訪時表示，這名男性腹瀉4次，人在脫水時因身體水分不夠，血管容積不夠，就會造成低血壓，人會暈眩、無力，如果狀況持續，就會意識混亂、休克。

他表示，當時先建議座艙長讓這名男性從經濟艙換到商務艙，原以為讓男子躺下，可以幫助血液循環好一些。但觀察20分鐘，男子意識反而愈來愈不清楚，對答也出現問題，且脈搏微弱。

陳品堂獲得許可後打開急救箱，打算用靜脈輸液，打進生理食鹽水，幫助擴充血管容積，讓血壓可以回穩。但要打針，機上沒有壓脈帶，他只能用沒有彈力的手套取代，也沒有點滴架，座艙長用衣架來應變。

在飛機晃動，且病患瀕臨休克狀態下，相關處置並不容易，所幸陳品堂「一針搞定」。在快速輸液下，病患也逐漸恢復，平安離開飛機。

陳品堂在臉書分享這則感人故事，不少網友都留言「台灣之光」、「讚，德華太厲害了。北榮之光」、「神醫陳德華，揚威國際！讚哦！」

至於「北榮陳德華」稱號，陳品堂笑說，他的偶像是劉德華，因為平常在醫院會教導住院醫師、護理師，上課時希望「逗學生開心」，開玩笑自稱「陳德華」，提升學生上課動力。1060212

(中央社)