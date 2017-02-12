台北燈節閉幕 部分燈區展品計畫續展
2017台北燈節首次移師在西門町一代舉行，一連9天的活將在今天閉幕。外界也關注花燈作品的後續，台北市長柯文哲也表示，「丟掉很可惜」。台北市觀傳局今發稿說明，部分作品已確定要續展、有些燈具則會送至外縣市，不過主燈小奇雞何去何從仍有待討論。
觀傳局長簡余晏表示，很早就啟動燈節作品續展的規畫，不但會徵詢藝術家的想法，還會考量作品跟周邊場域的搭配及協調性，更要協調後續維護管理的單位及相關經費等等。現在部分作品已確定要續展，位於中華路一段與長沙街口，在西本願寺遺址展出的蛋黃區「我們的時光」，作品有與在地連結的歷史感，目前規畫於現地續展。
紅蛋區「家」，則是真的要回「家」。觀傳局表示，將把這個作品贈送給它的誕生地點，台南市後壁區土溝農村美術館。這件作品當初是藝術家楊士毅在土溝村的廟埕創作，再以大型拖板車把整座打造好的「家」運送到台北，在台北燈節展出。簡余晏說，這件作品回到當初打造它的台南市續展，代表不同城市的地方情誼交流，也讓兩個城市間有了連結，我們都是「一家人」，十分符合這件作品的精神。
至於其他花燈及燈車作品，將透過城市交流方式續展，其中「台灣藍鵲人拉車」，贈送給今年台灣燈會主辦城市雲林，盼「北鳥南飛」共同點亮元宵節慶；「五德雞」是傳統花燈老師傅陳祖榮以傳統工藝方式打造，將赴日參展。
主燈「小奇雞」則是代表西門町潮文化的作品。雖然簡余晏希望能落足在西區，不過目前有基座拆卸與機電方面的相關問題，需要重新整理規畫，小奇雞現地拆卸後將先進場保養，待尋得適合的地點後，會給小奇雞在西區安置一個新的家。
同樣受關注的還有「林默娘」花車。觀傳局表示，當地商圈積極爭取，目前續展的方式與地點還在規畫中，市府將於確定後對外公布。
(中時)
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