玩具攤商互看不順眼 互毆扭打一團亂均送醫
台南市第四分局安平派出所，於今日上午10時20分許，接獲通報安平古堡前有發生打架情事，警員方呈祥及警專實習生徐子原、林彥邦立即趕往現場查處。
經警了解，打架的雙方，均在安平天后宮廣場附近，經營擺設BB槍玩具射擊遊戲攤商，雙方攤商均是家族經營，黃姓攤商認為張姓攤商兒子覺得他生意好，至其攤位前故意用眼神挑釁他，引起黃姓攤商不滿，導致雙方互毆扭打，進而黃姓攤商母親及另一攤商姊妹也加入扭打成一團，導致受傷送醫救護。
安平派出所副所長莊宏全指出，本案係因同行相忌，雙方均同為經營販賣同種商品導致長期產生嫌隙，平時均有互看不順之情形，致今日產生互毆傷害之情事，經送醫治療後警方將約談雙方到案說明，全案依法究辦。
(中時)
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