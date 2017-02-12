台灣燈會花燈冒火 迅即撲滅遊客虛驚

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台灣燈會在雲林虎尾主燈區今天傳出競賽燈組區1座花燈突然冒火，正在觀賞燈會的民眾嚇了一跳，工作人員迅即撲滅火勢，虛驚一場，初步調查疑似漏電，確實起火原因調查中。

台灣燈會在雲林今天正式營運第二天，昨天第一天湧入上百萬人次，今天週日愈晚人潮雖然漸現，但沒有昨天啟燈開幕的爆潮。

警方指出，今天下午4時15分左右，在競賽燈組區1座飛龍造型花燈突然起火燃燒，加上風力及助燃材質，火勢猛烈，正在旁邊附近觀賞花燈的民眾嚇了一跳，紛紛走避。

警察、保全等工作人員除立即疏散民眾人潮，並拿滅火器緊急滅火，不到30秒就撲滅火勢，整座花燈被燒得只剩骨架，幸好沒有造成人員受傷。

虎尾主燈區在9日晚間測試時，曾發生1座副燈接錯電導致分電盤起火，工作人員立即撲滅火勢，沒有燒毀花燈也無人員受傷，今天下午的花燈突然起火，初步調查疑似漏電，確實起火原因由警消調查中。1060212

(中央社)