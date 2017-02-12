高雄馬跑出破大會 蔣介文國內稱王

2017高雄MIZUNO國際馬拉松12日世運主場館開跑。(大會提供)

2017高雄MIZUNO國際馬拉松，12日6點20分世運主場館熱鬧鳴槍。男子全馬前二名肯亞好手齊平賈貝(Chepngabit Noah Kipruto)、羅伯特(Robert Wambua Mbithi)雙雙改寫大會紀錄，國內男、女冠軍蔣介文、日本「台灣媳婦」張智軫也締造個人在高雄馬的最好成績。

本屆高雄馬分為全程馬拉松組（42.195公里）、超半程馬拉松組（25公里）及休閒組（5公里），全馬男子冠軍可獲得新臺幣30萬元、女子冠軍可獲得20萬元，總獎金為147萬元。今年共2.2萬名跑者參賽，男子全馬冠亞軍齊平賈貝、羅伯特皆刷新大會紀錄2小時15分19秒。

2017高雄MIZUNO國際馬拉松全馬男子冠軍肯亞齊平賈貝(Chepngabit Noah Kipruto)。(大會提供)

本土「黑色旋風」蔣介文繳出2小時24分55秒，繼去年台北馬國內稱王後再捧冠，笑說原本追著前面5個肯亞好手，但沒想到後面又來6個，「嚇了一跳。但他們的速度確實夠快，我跟了3公里就放棄按照自己的速度來跑。」

蔣介文目標就設定在4月2的大邱馬，高雄馬當調整，心態輕鬆反跑佳績，「超乎預期，如果以這次表現，大邱馬只要不受傷，有機會爭世錦賽參賽時間2小時19分鐘的門檻。」

44歲來自日本、前年轉籍的「台灣媳婦」張智軫，意外以3小時04分30秒全馬女子國內封后，賽後記者會打趣說，「我沒上過記者會，有點緊張，不好意思。」育有一男一女的張智軫，平常與大腳Y跑團，今年又有日本友人陪同訓練，讓她今年狀況直達巔峰。

(中時電子報)