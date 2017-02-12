龜山祭祖 詹啟賢宣布參選2020總統大選

國民黨前副主席詹啟賢（右2）持香祭祖。（葉臻攝）

國民黨前副主席詹啟賢舉杯敬鄉親，並宣布參選2020總統大選。（葉臻攝）

國民黨前副主席詹啟賢，今天下午在桃園市龜山區參加兔子坑靖惠侯詹公祖廟195周年祭祖慶典，詹啟賢一抵達慶典會場，即在詹家人的陪同下，向詹公祖廟列祖列宗上香祭拜，祈求接下來的競選順利，詹啟賢在致詞時也向詹氏宗親宣布，他除了要選國民黨主席，也有志氣參選2020年總統選舉，引起台下一陣陣「總統好」聲響及掌聲。

詹啟賢表示，他是詹氏宗親會的榮譽理事長，多年來都有參與祭祀活動，今天和往年一樣前來祈福，只是因為參選黨主席，多了一層意義，中華民國詹氏宗親會總會長詹雙發則表示，慶典約有600人參與，詹啟賢為總會名譽總會長，宣布參選國民黨主席及未來總統選舉，「詹氏宗親會一致全力支持！」

(中時)