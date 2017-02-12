翻身國際藝術家 阿美族優席夫暢談創作路

優席夫返鄉發表自傳新書《漂流木》，分享創作經驗。（許家寧攝）

優席夫一一為讀者簽書留念。（許家寧攝）

出生花蓮玉里馬泰林部落的原住民畫家優席夫，18歲北上追逐歌手夢受挫後，旅英尋找創作靈感，先後當過調酒師、送貨小弟及油漆工，歷經多年薰陶，成為首位躍上愛丁堡國際藝術節，享譽國際的阿美族藝術家，年後更出書分享自己的流浪傳奇。

曾經目標當歌手的優席夫，返鄉舉辦自傳新書《漂流木》，用嘹亮的嗓音獻唱《奇異恩典》，並暢談10多年來自身旅英經驗，讓民眾感受到「野生藝術家」的魅力，雖然沒走上歌手道路，卻意外在另一條繪畫之路發光發熱，他鼓勵民眾「不嘗試永遠不知道自己行不行，不要放棄！」

優席夫分享18歲時離鄉上台北追逐歌手夢，卻因為合約糾紛無法出道道，心灰意冷之際，深感「台灣不是屬於我的地方」，決定離開傷心地來到英國流浪，為了糊口，一度當過調酒師、送貨小弟，後來還去當油漆工，曾經長達三年無法寄錢回家。

他回憶14年前有次到希臘旅遊時，某夜他做了一個徹底改變人生的夢，有三名藍色天使輪流在白牆上教他繪畫，其中一人對他說：「Its time！（是時候了）」。從此他愛上繪畫，有空就拿起油漆刷在牆上創作，富有強烈視覺張力的畫風，逐漸閃耀於歐洲畫壇。

非繪畫科班出身的他，卻成為史上首位躍上愛丁堡國際藝術節的阿美族藝術家，並將台灣原民傳統藝術推向當代國際畫壇，自傳新書《漂流木》從主題概念、觀點與關懷議題切入，細數優席夫從漂泊到回歸原鄉的流浪人生，讓讀者感受不同面向的優席夫。

(中時)