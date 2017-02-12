買凶殺Gucci繼承人前夫 「黑寡婦」仍可領遺產

過米蘭法院近日裁定毛里齊奧（左）與芮吉亞尼（右）1993年所簽字的生活津貼協議仍有效，據協議，芮吉亞尼每年仍可從毛里齊奧的遺產中，領取110瑞士法郎（約新台幣3417萬元）。(圖取自維基共享資源)

綽號「黑寡婦」的芮吉亞尼（Patrizia Reggiani）曾在1995年殘忍買凶殺害古馳第三代繼承人前夫毛里齊奧（Maurizio Gucci），被判刑26年，去年獲假釋。不過米蘭法院近日裁定毛里齊奧與芮吉亞尼1993年所簽字的生活津貼協議仍有效，據協議，芮吉亞尼每年仍可從毛里齊奧的遺產中，領取110萬瑞士法郎（約新台幣3417萬元）。

古馳（Gucci）繼承人毛里齊奧1995年被發現在米蘭辦公室台階遭槍殺身亡，芮吉亞尼被指以24萬英鎊代價雇用殺手行凶，芮吉亞尼因此被冠上「黑寡婦」稱號，並被處以二十六年徒刑，服刑十八年後，於去年底獲得假釋。

不過米蘭法院近日裁定毛里齊奧與芮吉亞尼1993年所簽的生活津貼協議仍有效，芮吉亞尼每年都可從毛里齊奧的遺產中，領取110萬瑞士法郎（約新台幣3417萬元）。

法院判決書指出，芮吉亞尼買凶殺人的行為與生活津貼協議並沒有任何關聯，凶殺的道德看法歸道德領域，與法理解釋是兩回事。據「電訊報」報導，相關款項溯及芮吉亞尼入獄期間，使得總額高達1600萬英鎊（約新台幣6億2028萬元）。

(中時電子報)