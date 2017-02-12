詹啟賢要選總統 柱柱姐這麼說

洪秀柱參加祈福法會。（葉臻攝）

國民黨主席洪秀柱今天下午則在國立體育大學參加萬人消災祈福法會， 被問到稍早詹啟賢宣布要參選總統一事，洪秀柱表示「對於同樣是在國民黨的同志，有這樣的一個」，話還沒說完就轉過身，雙手合十的向法師做了一個祈福的動作，「有這樣的一個心願是很好」。

對於詹啟賢近來加快腳步角逐黨主席選舉一事，洪秀柱則表示，這是每個政治人物自己的目標，「我們不能說對或不對」，她強調定一個目標後朝目標去進行，就個人而言，當然要有這樣的一個努力方向，「是好事。」

(中時)