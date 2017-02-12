屏東熱博傳出好消息！百萬入園幸運兒出爐
元宵節過後，屏東熱帶農業博覽會即傳出好消息，佳冬鄉民戴申德趁著假日與太太及二位女兒出遊，幸運成了第100萬人次入園的幸運兒，屏東縣政府特地為這家人準備包括墾丁福華住宿卷、瓜果農特產福籃、惡靈古堡電影票等好禮，更期望入園人數再創新高。
戴男開心表示，為了這次出遊，先到高雄與女兒會合，全家人才一起同行，全家包辦幸運的第100萬人次及前後2名，除上述禮品外還有文心蘭花束、津好米及刮刮樂等禮品，家人直呼開心且意外，還說期望好運能延續一整年。
屏縣府統計，屏東熱博自1月21日開幕至今，短短23天營運期間，便突破百萬人入園佳績，統計大年初一至初五的春節假期，就累積64萬人次入園，恐打破台灣各遊樂園及風景區入園紀錄，盼接續開園期間，還能再創新高。
屏東縣長潘孟安表示，民眾熱情支持是熱博永續動力，現場以崇尚自然、田園體驗、地景藝術為號召，融合農漁畜產業，已成民眾踏青指定去處，也是學校戶外教學最佳環境教育場所，縣府將持續推動，繼續帶動觀光發展。
屏縣府農業處長黃國榮介紹，熱博園區內有「惡靈古堡：最終章」電影女主角蜜拉喬娃維琪肖像種出的全台最大電影海報彩稻田，還規畫1500公尺綠色瓜果長廊、噴水池花海、玉米田迷宮及水果樂園等14大主題區，值得現場體驗。
(中時)
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