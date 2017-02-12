HBL東山遭東泰逆轉 男女4強都出爐

HBL男甲級8強賽今天最後1天賽程，前3節結束東山原以53比38領先東泰，最後卻以70比72輸球，也讓稍晚還沒出賽的能仁，提前獲得最後1張4強入場券。

105學年高中籃球聯賽（HBL）男女甲級8強賽最後1天賽程，在新莊、板橋兩地進行。

女甲部分，南山高中以59比52擊退苗栗高商晉級4強，也把北一女中阻隔在4強門外，另外3支4強的球隊為普門高中、永仁高中和滬江高中。

男甲的東山高中和東泰高中之戰，落後的東泰苦苦追趕，在賴柏彥的帶領下終於超前，不過東山也隨即反超分數，兩隊不時互換領先。

最後32.29秒，東泰的戚本璿在籃下放進2分取得領先，接下來東山的許哲其在底線投了「麵包」，東泰搶到球權後，東山趕快祭出犯規戰術。

賴柏彥2罰1中，其中第2罰沒進自己又搶到進攻籃板，最後10.05秒，東泰的周駿澔2罰2中，讓球隊吃下定心丸，以72比68領先，最終東泰結束8強賽的6連敗，拿下首勝。

東山在教練廖(見子)鋕3年的耕耘下，本季先是首度晉級12強，又繼續創造佳績第一次打進8強。

「未來還是一步一腳印。」廖(見子)鋕說，今年表現不錯，大家能走到這裡相當難得，下季跳過資格賽從12強打起，現在球員更有經驗，也期待未來的球季。

男甲4強隊伍為松山高中、南山高中、高苑工商和能仁家商。1060212

(中央社)