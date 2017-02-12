年改公教擬訴訟 府盼每種意見充分討論

年金改革即將進入修法階段，退休軍公教團體醞釀發動司法訴訟，總統府今天表示，討論過程中，政府期待並且歡迎社會上每一種對於年金改革的意見、想法都能充分討論。

年金改革國是會議後，行政院和考試院正研擬草案將提到立法院，但退休軍公教團體醞釀發動訴訟戰。全國公務人員協會理事長李來希說，如果主政者依舊如此霸道，毀棄信賴保護原則，「訴訟與釋憲已是箭在弦上」等法案出爐後，就會開始打官司。

總統府發言人黃重諺表示，年金制度改革的目標是確保每一位國民都能有擁有安心而有品質的退休生活，經濟安全無虞，也讓國家有限的資源能夠公平並且永續的照顧到每一個人，國人更高度期待年金改革的成功。

黃重諺說，對於接下來年金改革方案的討論，政府各部門都會積極準備，務必讓社會各界對年金改革的目標、方向及影響有正確而清楚的了解，避免不實的傳言，造成不必要的爭議，影響年金改革的推動。

他表示，討論過程中，政府期待並且歡迎社會上每一種對於年金改革的意見、想法都能充分討論，完整溝通，讓制度的革新更加成功。1060212

(中央社)