陸90後作家張皓宸 有顏值也有才華

大陸「暖心作家」張皓宸外型白淨，經典名句「我與世界只差一個你，因為是你，晚一點沒關係」，深受網民喜愛。他近來赴偏鄉小學錄節目充當美術老師，與孩子的互動中流露感性。

張皓宸1990年在四川出生，官方資料顯示身高為178公分，然而頂著一張稚嫩的娃娃臉，照片上看來總像個小男孩，而有「一米六」的可愛暱稱。他2013年因為在衛生紙上畫畫，並寫下勵志短語，迅速在微博上走紅。

張皓宸2016年登上大陸「90後十大作家排行榜」第一名，他的文風療癒勵志，對愛情、友情、親情均有獨到見解。在大陸「句子迷」網站上，張皓宸共有421句的佳句被收錄。

在「我與世界只差一個你」書中，張皓宸寫下，「願你能因為某個人的出現而讓世界豐盈…願你沒有軟肋，也不需要鎧甲，願我們和愛的人一起浪費人生…我與世界只差一個你，因為是你，晚一點沒關係」，成為經典。

「我與世界只差一個你」故事集2015年出版，預售短短7天時間便突破5.7萬冊，獲得亞馬遜、大陸噹噹網、京東和天貓四大圖書榜單的冠軍，還進入了開卷暢銷書（虛構類）排行榜前10名。

張皓宸在2016年底參加大陸綜藝節目「閃亮的爸爸第二季」，前往雲南滬西城子村的城子小學，當起美術老師。節目2月4日晚間首播，廣大網民看得吃味，回想起自己的美術課覺得悵然，笑稱「學校欠我一堂美術課」。

張皓宸在節目中，一展藝術家的天分，教小朋友用曬乾的玉米粒拼貼創作，玉米粒先是成為畫紙上人物的頭髮，一下又變成猛男的六塊肌，作品饒富童趣，逗得小朋友哈哈笑。

在4日的首播中，張皓宸也化妝成一名老爺爺，並在黑板上畫下自己的爺爺。張皓宸表示，「我叫我的爺爺『捨不得先生』，因為他什麼東西都捨不得丟，讓我一個人去北京，則是爺爺這輩子做過最捨得的事」。

張皓宸隨後要學生在畫紙上畫下心目中最重要的人。由於不少學生是「留守兒童」，很多人一年才見爸媽一次，不少人轉而選擇畫爺爺，有些孩子想起過世的爺爺紛紛哭了起來，張皓宸也紅了眼眶，好幾度說不出話來。

張皓宸事後在微博寫下，以為被這個世界歷練得不會再哭了，卻被輕易擊中軟肋。或許這就是參加這個節目的初心吧，「複雜世界裡，你還有我最愛的善良」。把生活化成柔情語言，高顏值的張皓宸，始終靠才華出線。1060212

(中央社)