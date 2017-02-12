港鐵台女重傷 校方要師生勿擔心
港鐵發生縱火案，在彰化中州科大觀光與休閒管理系擔任助教的張欣茹傷勢嚴重，系主任鍾起岱在臉書發文，要師生不要擔心。
學校也將在明天發起黃絲帶祈福活動，邀請全校師生在校園綁黃絲帶及寫祈福卡，期盼張欣茹早日康復。
香港地下鐵日前發生縱火案，多名民眾受傷，其中來自台灣的張欣茹傷勢嚴重，而領有講師證的張欣茹在彰化中州科技大學觀光與休閒管理系擔任系辦公室助教，學校得知消息後立即通知家人，協助處理照料事宜。
中州科大休閒觀光與休閒管理系系主任鍾起岱今天在臉書發文說明欣茹的狀況有比較穩定，「謝謝大家的關心，學校董事長及校長等人都非常關心，校長已召集成立專案小組注意事情的發展，目前也在商討要如何進一步給予協助」，他也要同學不要擔心，注意自己的安全。
而學生也在臉書發文下方留言，希望張欣茹早日康復，也有學生幫她祈禱。
除了在臉書發文之外，學校也計畫明天早上在校園發起黃絲帶活動，準備在學校的淮園廣場繫黃絲帶、寫集氣卡，一起為張欣茹集氣祈福，祈願她早日痊癒，恢復健康。1060212
(中央社)
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