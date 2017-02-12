被捅刀氣爆！嘎嘎怒嗆鼓鼓：把自己捧的很清高
去年潮團「MP魔幻力量」風波不斷，前主唱嘎嘎因桃色腥聞又屢爆行為不檢點，遭到退團處分，前鼓手阿翔也因桃色風波離開，主唱廷廷則被爆憂鬱症，最終發文退團，MP在6缺三的情況下宣布休團，不到1年，團員鼓鼓單飛出輯，日前在受訪裡提到，一連串的事情讓想積極做音樂的他坦言「很衰」，還說不意外MP魔幻力量團員會因為負面事件退團，今爆出已退團的嘎嘎對於鼓鼓所說情事感到不滿，在私人臉書爆氣怒嗆：「把自己捧得清高！」。
據《蘋果日報》報導，嘎嘎的私人臉書轉貼了鼓鼓該篇受訪新聞連結，並po文道：「這些新聞除了消費MP魔幻力量，中傷你認知的『團員』，還有把自己捧的很清高，其他的我什麼都沒看見」，更說「今天不是我不祝福，放不下，而是後悔跟你一起玩過團，公司的政策跟應對我都接受跟理解，但對於你這位仁兄，看不慣。要說我酸葡萄也隨便你們，至少我話講得很真」。
對此，相信音樂低調回應「希望大家就向前走吧！」，而嘎嘎經紀人則認為藝人在私人臉書po文，「不管是否為有心人刻意截圖、或轉載，本公司不均予回應，但如果是公開的發文，我們才會說明」。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。