被捅刀氣爆！嘎嘎怒嗆鼓鼓：把自己捧的很清高

MP前成員嘎嘎被爆對最近單飛的鼓鼓受訪所說的內容感到不滿，爆氣開嗆。(中時資料照片)

去年潮團「MP魔幻力量」風波不斷，前主唱嘎嘎因桃色腥聞又屢爆行為不檢點，遭到退團處分，前鼓手阿翔也因桃色風波離開，主唱廷廷則被爆憂鬱症，最終發文退團，MP在6缺三的情況下宣布休團，不到1年，團員鼓鼓單飛出輯，日前在受訪裡提到，一連串的事情讓想積極做音樂的他坦言「很衰」，還說不意外MP魔幻力量團員會因為負面事件退團，今爆出已退團的嘎嘎對於鼓鼓所說情事感到不滿，在私人臉書爆氣怒嗆：「把自己捧得清高！」。

據《蘋果日報》報導，嘎嘎的私人臉書轉貼了鼓鼓該篇受訪新聞連結，並po文道：「這些新聞除了消費MP魔幻力量，中傷你認知的『團員』，還有把自己捧的很清高，其他的我什麼都沒看見」，更說「今天不是我不祝福，放不下，而是後悔跟你一起玩過團，公司的政策跟應對我都接受跟理解，但對於你這位仁兄，看不慣。要說我酸葡萄也隨便你們，至少我話講得很真」。

對此，相信音樂低調回應「希望大家就向前走吧！」，而嘎嘎經紀人則認為藝人在私人臉書po文，「不管是否為有心人刻意截圖、或轉載，本公司不均予回應，但如果是公開的發文，我們才會說明」。

(中時電子報)