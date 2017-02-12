合法空間也不能違規停車 男遭開20紅單
潘姓男子長期將機車停放在自家社區牆壁邊10餘年，由於他經常亂停遭到附近居民檢舉，警方也常接獲舉報到場稽查，去年5月16日至7月5日這段期間，潘男遭警開出共21張罰單，裁罰金額高達1萬2600元，新北地院指出，即使合法空間也不能違規停車，駁回潘男提所提的撤銷裁罰訴訟。
潘姓男子說，他是中和某社區住戶，10多年來每天下班都把機車停放住家樓下牆壁邊，這裡也是經過里長同意讓住戶居民停放汽、機車的地方，加上當地並無劃紅線，也沒有妨礙任何人、車通行，警方開單告發實在不合理。
跟據警方裁罰記錄，由於附近居民們檢舉，潘男從去年5月16日至7月5日這段期間，一共被開了19張「不緊靠道路右側停車」，另在6月14日16時29分、6月22日14時28分有「不依順行方向停車」，每張違停罰單金額是600元，一共裁罰了1萬2600元。
潘男對於機車停在合法空間卻遭罰錢相當不滿，向新北地院提出撤銷裁罰的行政訴訟，法院交由交通裁決處審查後，僅有1張罰單獲裁決處撤銷，其餘罰單裁法理由均無違誤。
根據道路交通安全規定規範，停車時應依車輛順行方向緊靠道路右側，其右側前後輪胎外側距離緣石或路面邊緣不得逾40公分。但法院調閱現場照片發現，潘男不是逆向停車，就是停車位置距離牆邊遠超過40公分，即使當地並未畫設紅線、也沒有妨礙任何人、車通行，也算違規，日前審結駁回潘男之訴。
(中時)
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