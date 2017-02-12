認真打！東泰粉碎東山4強夢
打完前3節還落後15分，東泰高中第4節彷彿睡獅驚醒，由賴柏彥帶頭吹起反攻號角，兩度籃下「犯規進算」，外帶三分球，徹底打起東泰高中士氣，不但一路追分，更在讀秒階段一舉逆轉，終以72比70逆轉勝，不但拿下隊史8強首勝，更粉碎東山高中晉級4強的最後機會。
東山高中與東泰高中都是隊史首度進軍8強，其中第3度挑戰甲級的東山，本屆表現精彩，一路從資格賽過關斬將，不但殺進8強，更擊敗能仁家商，興起晉級4強的希望，但兩支首度進軍8強的球隊宿命對決，東山卻沒能把握領先優勢，葬送4強夢。
「壓力是有，但我想還是小朋友不適應裁判尺度。」東山教練廖覎鋕強調，比賽瞬息萬變，就像人生一樣，他還打趣說：「能仁在這個階段承受壓力，搞不好會拿冠軍。」
廖覎鋕表示，東山本屆「關關難過關關過」，儘管最終無緣4強，但他相信球隊來年會不一樣，他說：「這不會是個障礙，將是球隊的起點，我們努力了3年，一步一腳印，我相信球隊會更進化。」
東山只要奪勝，若能仁不敵高苑，就有機會晉級4強，卻送掉15分領先，關鍵就是東泰賴柏彥，他全場攻進25分，他說：「最後一場很想贏，既然大家都悶，就我跳出來帶動大家，我們進了8強，不能空手而回，一定要贏球。」投進致勝球的戚本璿則說：「打到後來，發現大家都很想拚，我都起雞皮疙瘩了。」
「無論是東泰或能仁，我都有交情，這場比賽很重要，我就要球員認真打，結果我不管。」東泰教練高丁國柱強調，為了教育，絕不可能要球員放水，指令就是認真打，他說：「小朋友打到後來很想贏，東山沒有把握住機會。」
(中時電子報)
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