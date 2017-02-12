為了家庭拚命 賴鴻誠目標蟬聯中繼王
富邦悍將賴鴻誠去年球季表現大躍進，以18次中繼成功奪下年度中繼王，展望今年球季，賴鴻誠希望以「蟬聯中繼王」為個人目標，並幫助球隊打下2連霸。
賴鴻誠進入職棒前5年，單季出賽數都不到30場，去年成為義大(富邦悍將前身)重要的牛棚大將，出賽62場，拿下4勝4敗、18次中繼成功，自責分率4.22，抱回生涯首座個人獎項，也入圍最佳進步獎，今年他將繼續守護富邦後防線，賴鴻誠說：「去年得了中繼王，今年會一直想朝連霸目標努力。」
今年富邦本土選手加洋將，投手群多達30人，賴鴻誠說：「投手多是好事，大家良性競爭，比賽打一整季，投手也會有疲勞的時候，投手多就能讓教練靈活運用。」雖然球員要爭取一軍有限的名額，但賴鴻誠也提到：「大家雖然場上競爭，相對的，場下也有更多人能一起討論彼此的優缺點。」
去年賴鴻誠在頒獎典禮當天，領完獎就趕回家迎接女兒的誕生，迎接即將到來的西洋情人節，今年賴鴻誠身邊多了個「小情人」，今天(12日)他出席球隊舉辦的情人節活動，他也笑說：「已經結婚2年沒有情人了，現在有了小情人，感覺滿特別的。」
身為2個孩子的爸，賴鴻誠身上的責任更重了，「以前打球都覺得是為了自己在拚命，現在不管打得好不好，心裡都會想說，我打球不是為了我個人，是為了這個家，會希望自己表現好，回家後小孩可以給你一個很大的擁抱。」
(中時電子報)
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