投縣客家天穿日　埔里小埔社熱鬧揭幕

南投縣客家天穿日在埔里鎮小埔社客家園區舉行，社區婦女展現客家桐花舞。（廖肇祥攝）

南投縣客家天穿日在埔里鎮小埔社客家園區舉行，主辦單位準備擣麻糬，象徵「補天穿」。（廖肇祥攝）

南投縣客家天穿日12日在埔里鎮小埔社客家園區舉辦，縣內多個客家團體展現才藝與工藝，原住民也參與演出，為了表達天穿日「女媧補天」的由來，主辦單位還準備了糯米，讓民眾搗麻糬，補「天穿」。

這場「106年全國客家日，樂遊南投慶天穿」，活動邀請南投縣內各鄉鎮客家協會、客語生活學校、原住民藝文團體，用客家音樂與舞步、穿著各族群特色服飾一同進行「踩街健行同樂會」，現場百位民眾共舞慶天穿，讓來賓了解客家文化，場面熱鬧滾滾。

南投縣文化局長林榮森表示，每年農曆正月20日是客家族群的「天穿日」，也是全國客家日，也是客家人傳統小過年，客家鄉親特別動員起來，展現合作力量，感念女媧煉石補天、解救蒼生，為讓國人更認識客家文化特色，進一步促進彼此文化融合，因此選在小埔社擴大舉辦天穿日客家節慶。

客家三獻禮儀式結束後，與會貴賓搭乘德國三輪車，帶領縣內各鄉鎮市客家協會和國小學童踩街健，隨後北山國小帶來國樂打擊表演，鏗鏘有力的鼓聲響徹天際，水尾國小2位學生以客家語朗誦天穿日由來，貴賓們體驗手工舂搗客家粢粑及原住民小米麻糬，並手拿象徵五色石的五色粄體驗補天，實踐「女媧下凡補天」之環保、愛地球的意義。

南投縣客家協會理事長范光順表示，文化局整合13鄉鎮市客家資源，採集中方式輪流在各鄉鎮辦理客家天穿日，活動熱鬧、有看頭，今年吸引近千人到場歡慶，展現台灣各族群融合的活力。

(中時)