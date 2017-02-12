2017高雄馬拉松 肯亞男女選手稱王封后破大會紀錄

全馬男子組冠軍。（高雄巿體育處提供）

全馬女子組冠軍。（高雄巿體育處提供）

知名馬拉松狗「黃檸檬」12日參加高雄馬抵達終點後，吸引大批跑友爭相拍照，未來將由另一隻流浪犬「黑糖」接棒。（高雄巿體育處提供）

2017高雄MIZUNO國際馬拉松12日在世運大道鳴槍起跑。（高雄巿體育處提供）

2017年高雄MIZUNO國際馬拉松12日在高雄世運大道起跑，奪冠大熱門的肯亞軍團，分別在全馬男、女子組，由齊平賈貝（Chepngabit Noah Kipruto）以2小時13分18秒稱王，卡阮谷（Karungu Jedidah Wanjiru）2小時38分41秒封后，兩人都打破大會紀錄。

今2萬2000名跑者創歷屆新高，國內男、女第一由蔣介文、日本「台灣媳婦」張智軫拿下，成績各為2小時24分55秒、3小時04分30秒，兩人均締造個人在高雄馬的最好成績。蔣說只要不受傷，有機會在大邱馬爭取世錦賽門票。

去年12月剛跑下台北馬拉松賽國內第1的蔣介文，今年是第3度挑戰高雄馬。他說，從台北馬後，目標就設定在4月2日的大邱馬，這次高雄馬就做為調整訓練，但沒想到心態輕鬆，成績反倒更好，這次能跑出2小時24分55秒真的超乎預期。

44歲來自日本、前年轉籍的「台灣媳婦」張智軫，意外以3小時04分30秒奪下國內第一，她賽後打趣的說，從沒上過記者會，有點緊張，不好意思。已有1男1女的她，最大希望是跑進3小時內，但她說現在年紀有了，不知道能不能破得了。

高雄馬原大會紀錄2小時15分19秒是2015年由肯亞名將朱貝締造，今高雄天空不比前幾天冷颼颼，男子組1、2名的肯亞選手都跑進2小時15分內，全馬女子組前大會紀錄也是在2015年立下，由肯亞選手廣白跑出2小時40分40秒。

要說賽會誰最受歡迎，來自屏東大華慢跑協會的知名馬拉松狗「黃檸檬」堪稱人氣王，賽前不僅有粉絲做加油旗護送，昨開跑後沿路還不時有狗迷送上雞腿，抵達終點時甚至吸引近百人團團包圍，爭相拍照送上紅包。

黃檸檬主人黃獻文說，黃檸檬最早是流浪狗，10個月大開始帶牠跑步，迄今已經8年，最好的成績是3小時59分，昨以約5小時在高雄馬完成百馬，因體力已大不如前，將讓牠改跑半馬，全馬由另一隻流浪犬「黑糖」接棒。

(中時)