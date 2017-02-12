英國奧斯卡即將揭曉 樂來越愛你受矚目

我要評比

繼金球獎之後，好萊塢浪漫追夢音樂劇「樂來越愛你」（La La Land）今天能否在英國影藝學院電影獎（BAFTA Awards）大放異彩，備受矚目；這個獎項被視為重要的奧斯卡風向球。

有英國奧斯卡之稱的英國影藝學院電影獎，預計台灣時間明天凌晨舉辦頒獎典禮。

法新社報導，達米恩查澤雷（Damien Chazelle）執導的這部音樂愛情片，共榮獲最佳影片等11項提名，人氣銀幕情侶檔雷恩葛斯林（Ryan Gosling）和艾瑪史東（Emma Stone）也雙雙入圍最佳男女主角獎。

3人料將與艾美亞當斯（Amy Adams）、凱西艾佛列克（Casey Affleck）、愛蜜莉布朗（Emily Blunt）和妮可基嫚（Nicole Kidman）等眾家明星一同出席頒獎典禮。

「哈利波特」（Harry Potter）外傳電影「怪獸與牠們的產地」（Fantastic Beasts And Where to FindThem）入圍傑出英國電影獎（Outstanding British Film），因此暢銷作家JK羅琳（JK Rowling）也將到場。

由美國女星艾美亞當斯主演的科幻電影「異星入境」（Arrival）和心理驚悚片「夜行動物」（NocturnalAnimal），分別以9項入圍排名第2。

「海邊的曼徹斯特」（Manchester by the Sea）以6項提名位居第4，領銜主演的凱西艾佛列克入圍最佳男主角。

英國著名左翼導演肯洛區（Ken Loach）的「我是布萊克」（I, Daniel Blake）榮獲5項提名。「我」片劇情圍繞著1名被社會福利制度阻擋在外的小人物。

美國女星梅莉史翠普（Meryl Streep）則以最新力作「走音天后」（Florence Foster Jenkins）入圍最佳女主角，演活19世紀1名五音不全、一開口就聲驚四座的紐約貴婦。

在「走」片中飾演梅姨丈夫兼經紀人的英國男星休葛蘭（Hugh Grant），也入圍了最佳男配角。

BAFTA執行長柏利（Amanda Berry）告訴英國廣播公司（BBC）：「這一系列作品都非常傑出，使今年的入圍名單令人好奇且充滿興趣。」（譯者：中央社劉文瑜）1060212

(中央社)