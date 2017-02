英國奧斯卡即將揭曉 樂來越愛你受矚目

繼金球獎之後,好萊塢浪漫追夢音樂劇「樂來越愛你」(La La Land)今天能否在英國影藝學院電影獎(BAFTA Awards)大放異彩,備受矚目;這個獎項被視為重要的奧斯卡風向球。

有英國奧斯卡之稱的英國影藝學院電影獎,預計台灣時間明天凌晨舉辦頒獎典禮。

法新社報導,達米恩查澤雷(Damien Chazelle)執導的這部音樂愛情片,共榮獲最佳影片等11項提名,人氣銀幕情侶檔雷恩葛斯林(Ryan Gosling)和艾瑪史東(Emma Stone)也雙雙入圍最佳男女主角獎。

3人料將與艾美亞當斯(Amy Adams)、凱西艾佛列克(Casey Affleck)、愛蜜莉布朗(Emily Blunt)和妮可基嫚(Nicole Kidman)等眾家明星一同出席頒獎典禮。

「哈利波特」(Harry Potter)外傳電影「怪獸與牠們的產地」(Fantastic Beasts And Where to FindThem)入圍傑出英國電影獎(Outstanding British Film),因此暢銷作家JK羅琳(JK Rowling)也將到場。

由美國女星艾美亞當斯主演的科幻電影「異星入境」(Arrival)和心理驚悚片「夜行動物」(NocturnalAnimal),分別以9項入圍排名第2。

「海邊的曼徹斯特」(Manchester by the Sea)以6項提名位居第4,領銜主演的凱西艾佛列克入圍最佳男主角。

英國著名左翼導演肯洛區(Ken Loach)的「我是布萊克」(I, Daniel Blake)榮獲5項提名。「我」片劇情圍繞著1名被社會福利制度阻擋在外的小人物。

美國女星梅莉史翠普(Meryl Streep)則以最新力作「走音天后」(Florence Foster Jenkins)入圍最佳女主角,演活19世紀1名五音不全、一開口就聲驚四座的紐約貴婦。

在「走」片中飾演梅姨丈夫兼經紀人的英國男星休葛蘭(Hugh Grant),也入圍了最佳男配角。

BAFTA執行長柏利(Amanda Berry)告訴英國廣播公司(BBC):「這一系列作品都非常傑出,使今年的入圍名單令人好奇且充滿興趣。」(譯者:中央社劉文瑜)1060212

(中央社)