北斗雙星首檔 228事件70週年人權影像裝置藝術展

縣定古蹟北斗保甲事務所、歷史建築北斗郡守官舍，首度推出「民主風雷～228事件70週年人權影像裝置藝術展」，活化老建築，創造空間新感受。（吳敏菁攝）

縣定古蹟北斗保甲事務所、歷史建築北斗郡守官舍，去年11月修復完畢，重新和世人見面，首檔推出「民主風雷～228事件70週年人權影像裝置藝術展」。（吳敏菁攝）

縣定古蹟北斗保甲事務所、歷史建築北斗郡守官舍，去年11月修復完畢，重新和世人見面，首檔推出「民主風雷～228事件70週年人權影像裝置藝術展」。（吳敏菁攝）

被譽為北斗雙星的縣定古蹟北斗保甲事務所、歷史建築北斗郡守官舍，於去年11月修復完成，今年適逢228事件70周年，首度推出「民主風雷～228事件70週年人權影像裝置藝術展」，將民主運動重大時刻以藝術姿態呈現。也透裝置藝術，活化老建築，創造空間新感受。

北斗保甲事務所有80年歷史，是台灣少數保存完整、且是彰化最規模大與保甲制度有關歷史建物；北斗郡守官舍則見證了日治時期行政區劃分的歷史記憶，是目前台灣少數遺留郡守邸。

彰化縣長魏明谷表示，這次邀請到3位國際級藝術家聯合展出，將文化藝術與歷史結合，呈現台灣民主運動風起雲湧的時刻，展覽最特別的不同領域的藝術家做出跨界的聯合展出，將曾經發生過的台灣歷史，用照片、陶藝等呈現，喚起用不一樣角度來看待台灣曾經有過的歷史，並從中領悟及省思。

其中，攝影家宋隆泉作品「另一種注目」將民主運動過程中重大時刻以藝術的姿態呈現，裝置藝術家王文志的竹編作品「破竹之勢」以蔓延交織的竹片，串起一張張民主時刻，陶藝家陳正勳則以陶瓷雕塑，再現時間長河，作品「之後」見到激情中蘊含禪意，喚起思考前進的方向。

(中時)