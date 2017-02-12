日越野車王來台 與亞洲車神陳雙全車拚交流

日本越野摩托車王小川有幸來台和亞洲車神陳雙全所率領的台灣新生代好手進行技術交流。（甘嘉雯攝）

日本越野摩托車王小川有幸來台和亞洲車神陳雙全所率領的台灣新生代好手進行技術交流，在桃園虎頭山越野摩托車運動場，展現了難得一見的飛越2段式跳台和90度坡的高難度特技，讓台灣車手們大開眼界。

(中時)