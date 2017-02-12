賞櫻季 奧萬大森林步道重新規劃
南投林區管理處奧萬大國家森林遊樂區進入賞緋寒櫻花季節，為提供遊客更優質的步道環境，將遊客中心前原有之木棧道重新整建完工，以符合人體工學之踏階、斜度設計，並加強鋼構結構，兼顧美觀與安全，即日起開放遊客使用。
南投林區管理處李炎壽處長指出，新春期間，適逢奧萬大國家森林遊樂區賞櫻季節，目前山櫻花已開6、7成，第二停車場的重瓣櫻已蓄勢待發準備接棒，國人年節期間享用豐盛大餐，不妨呼朋引伴，一起到鳥語啁啾的櫻花森林步道走春，體驗繽紛多彩的奧萬大。
林管處為了提供遊客更優質的步道環境，於2月3日起接續整修園區內的「好漢坡步道」，這條270公尺長， 467個踏階的步道，多年來一直考驗遊客們的體力及耐力，今年重新規劃為更符合人體工學之踏階，調整階高與斜度，提供遊客更舒適的遊園經驗。
林管處說明，「好漢坡步道」施工期間，園區步道動線將有所變更，遊客們可以利用楓林步道及遊客中心前新完成的木階步道前往森林公園及奧萬大吊橋，預估新的好漢坡步道將可在7月底開放通行。
(中時)
關鍵字：奧萬大國家森林遊樂區、森林步道、櫻花
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