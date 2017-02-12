南苗市場火警一男罹難 苗栗縣長慰問關懷
苗栗市米市街11日晚間傳出火警造成一死一傷悲劇，獨居的張姓男子被發現時已呈焦屍，苗栗縣長徐耀昌得知後，今天一早即前往殯儀館慰問張家家屬，並致送2萬元慰問金，表達縣府關懷。
昨晚有民眾發現濃煙及火苗後隨即報案，苗栗消防分隊獲報後立即趕往灌救，火勢在20分鐘內控制熄滅，未波及其他房屋，不過65歲張男不幸喪身火窟。
縣長徐耀昌今早會同縣議員鄭碧玉、消防局長徐新淵、社會處長范陽添等人，至苗市永泰禮儀社慰問死者家屬，並發放慰問金2萬元，並指示消防局加強防火宣導，呼籲家戶注意防範火災，且希望苗栗市的老舊房屋，將來能夠辦理都更，以改善環境，塑造形象商圈，增進住宅安全。
(中時)
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