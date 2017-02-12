北韓再射飛彈 府：譴責破壞區域和平行為

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針對北韓今早試射飛彈，總統府表示，嚴正的譴責與關切；國防部與國安單位也會持續保持密切關注，以維護國家安全。

總統府發言人黃重諺表示，台灣對任何意圖以恫嚇威脅手段，破壞區域和平穩定的行為都表示嚴正的譴責與關切。

他強調，我方呼籲北韓當局，確實遵守聯合國安理會相關決議，立即停止任何損及區域安全之舉措。對於相關軍事動態，國防部與國安單位也會持續保持密切關注，以維護國家安全。

(旺報)