被拍到小腹微凸不開心？ 陳喬恩氣炸：煩死了

陳喬恩頻被跟拍，火大發文開嗆。（圖／中時資料照）

陳喬恩微博全文。（圖／取材自陳喬恩微博）

女星陳喬恩近年把事業重心轉移至大陸，演出多部人氣作品，事業再攀高峰，然而人紅走到哪，自然就吸引媒體、粉絲跟拍，今（12日）她終於受不了，大罵「真的是煩死了」，甚至提到會公布明星班機的人，在微博怒嗆一番。

陳喬恩今在微博怒氣沖沖發文，開頭就直接點名最討厭的事情之一，「曾幾何時，一到機場就有人拿著相機對著我猛拍」，且對方還是一直邊走邊拍，讓她相當不滿，何況相機就在眼前卡嚓卡嚓，她也無法裝沒看到，氣罵「真的是煩死了，看路啦～看我幹嘛」，並以諷刺口吻說「這裡是機場，要擺拍去走T台啦！」

陳喬恩日前在機場被拍到小腹微凸的照片。（圖／取材自微博）

另外，明星的航班也會被一些人在網上公開，此舉都讓藝人們相當困擾，對此，陳喬恩憤怒表示：「這麼熱心腸去不會去關心社會喔，人家飛哪裡是關你屁事」，爆氣反應引來高度關注。而日前陳喬恩在機場曾被拍到小腹微凸的畫面，當時許多網友都驚呼像懷孕，這次陳喬恩怒斥跟拍行為，不少人便猜測她可能是看完照片才如此生氣。

(中時電子報)