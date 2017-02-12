南高雄家扶寒冬義賣 募大專獎助學金

南高雄家扶中心舉辦寒冬義賣宣傳，呼籲大家認助大專生獎助學金。（柯宗緯攝）

南高雄家扶中心舉辦寒冬義賣宣傳，呼籲大家認助大專生獎助學金。（柯宗緯攝）

南高雄家扶中心今天舉行「大專生回饋服務」，家扶兒設計貧窮體驗、貧窮大會考，讓大眾更瞭解經濟弱勢家庭困難，如何在有限收入對抗貧窮。家扶表示，105年度有155名大專生獲家扶獎助金，新學期將到來，需籌募300萬元，盼各界慷慨解囊。

今天家扶大專生到高雄大遠百回饋服務，雖然氣候不佳，但大多民眾相當熱情，慷慨捐款支持家扶娃娃撲滿以行動力挺。現場也設計貧窮體驗，民眾與大學生合力完成縫傘，體會傳統家庭代工產業，如何藉由一針一線，維繫一家生計。

大專生「小安」在服務過程，體會到人情冷暖，他說，在寒冬上街頭義賣，相當不容易，有的民眾匆匆經過，完全不搭理；但也有民眾主動上前詢問，並真的掏出口袋裡的零錢鈔票投入捐款箱，讓人超級感動。

南高雄家扶表示，面臨景氣寒冬，每學期南高雄家扶辛苦籌募300萬元獎助學金，幫助家扶兒完成學業，有助於未來脫離貧窮。歡迎社會各界共同加入家扶助學人的行列，成為家扶兒堅強後盾。

(中時)