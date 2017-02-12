高市府辦泰皇蒲美蓬追思會 眾多泰籍民眾參與
高雄市政府與泰國貿易經濟辦事處高雄勞工處，訂於今（12）日於勞工局大禮堂，合辦泰國九世皇蒲美蓬紀念追思會，邀請9位泰國高僧齊為泰皇誦經表達追思之意，陳菊市長、勞工局鄭素玲局長也特別到場致意。
泰皇蒲美蓬自1946年登基以來，終其一生為泰國社稷謀福利，每當泰國國內有民運、暴動、軍事政變等重大事件發生，泰皇均扮演仲裁者的角色出面處理、調停，讓泰國國內迅速恢復平靜，在泰國人民心中倍受尊崇，是泰國社會的穩定力量。蒲美蓬在位70年普受泰國人民愛戴，地位已超越政府，一直被泰國人民視為維護泰國穩定的基石、凝聚民心的精神領袖。
台灣自開放外籍移工來台工作起，泰國勞工朋友曾多達12萬人，他們離鄉背井、辛勤工作，對台灣經濟建設及發展貢獻良多，目前本市的泰籍新住民約有900人、泰籍移工約有2,700人，泰皇辭世對他們而言是相當悲傷難過的事。
惟因身在海外無法返國追悼，表達對泰皇一生貢獻的感謝。因此，高雄市政府特與泰國貿易經濟辦事處高雄勞工處辦理此次追思會，供泰國子民及本國民眾瞻仰緬懷，活動有和尚誦經祈福、供養和尚等儀式，隆重而莊嚴。
高雄市政府秉持「友善城市」理念，尊重各國信仰及文化，盡心盡力服務每一位在本市工作或居住的外國朋友，藉由本次辦理追思法會之機會，亦讓台灣人民瞭解泰皇生平事蹟及泰皇於泰國人民心中之地位與貢獻。
(中時)
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