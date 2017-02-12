大光國小國樂生代言藝陣 扭轉刻板印象
多次揚威國際的大光國小學童藝陣隊，日前到中西區祀典武廟表演，許多民眾第一次看見扮家將的孩子，竟是國樂團的高材生擔綱，對藝陣文化傳統改觀。
畫上臉譜來，每位學童舉手投足的家將架勢有模有樣，洗掉臉上的色彩，彈起國樂更悅耳動聽。大光國小以國樂班的高材生成立藝陣團，成員須學會跳官將首、八家將與什家將等各式傳統步伐。扭轉跳藝陣的都是「壞孩子」的刻板印象。
大光國小藝陣團到紐西蘭、美國、大陸等地演出過，每次都令當地民眾對台灣的傳統文化大開眼界，大光國小校長楊秀枝表示，藝陣團隊注重文化內涵，從教育的角度出發，教練群在做節目內容設計時，相當考究。
為了到武廟表演，大光國小60位親屬、老師、學生事先向關聖帝君擲筊求得首肯，才能呈現在武廟前演出。表演包含了向諸神佛菩薩拜禮、家將和刀扇盾等武術。
學生再拿起樂器，彈奏新十面埋伏、神話、菊花台等數首好聽的國樂曲演奏，加上討喜的十尊學童版電音三太子熱情唱跳，讓現場觀眾手腳都暖和了起來，許多家長帶小朋友等著和小電音三太子合影留念，沾染了台南濃濃的年味。
有武廟的遊客觀賞表演後表示，以前對官將首、八家將、什家將這些都分不清，而且對加醬小孩會敬而遠之，很幸運這次來台南過元宵，看到學童代言的不同的藝陣和武術演出，竟是會演奏樂器的國樂團的高材生，讓她改變了刻板印象。
(中時)
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