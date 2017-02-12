春節旅館漲價 毒品通緝犯躲回家被抓

32歲鄭姓男子因毒品罪遭通緝，去年7月起住平價旅館避人耳目，但因日前春節期間旅館漲價，鄭男子覺得太貴，躲回前金區成功路老家，本月8日他在家門口閒晃時，被高巿警新興分局前金所查獲，鄭男本來還說已經到法院出庭報到過了，但被警方識破，因還被查獲毒品，遭移送法辦。

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(中時)